Украина Поездка в метро Киева с 14 июля будет стоить 8 гривен - найден способ сэкономить

2018-05-16 13:46 520

После подорожания проезда полностью сохранится система проездных билетов, которые используются в течение календарного месяца, уверяют в КГГА. При условии покупки проездного, цена каждой поездки составит 6,3 грн.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, после повышения стоимости проезда в киевском метро появятся новые виды проездных.

"В КП "Киевский метрополитен" будут введены новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн)", – говорится в сообщении.

После подорожания проезда остается система скидок при пополнении бесконтактных карт в метрополитене.

"В частности, при пополнении карты единовременно на 50 поездок стоимость одной поездки составит 6,5 грн. Что касается проездного билета, то его стоимость в метро на 46 поездок будет стоить 290 грн, на 62 поездки - 390 грн, без ограничений количества поездок - 610 грн", – добавили в КГГА.

После подорожания проезда стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 грн. Стоимость разового билета на перевозку в городской электричке составит - 8 грн.

Напомним, с 14 июля текущего года в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте. Билет будет стоить от 6 грн 30 коп. – при условии пользования проездным билетом или бесконтактной картой и 8 гривен – за разовую поездку.