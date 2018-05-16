Украина Националисты заявили, что не допустят концерта Виталия Козловского в Киеве

2018-05-17 10:41 386

Праворадикальная украинская организация "Сокол" планирует блокировать концерт певца Виталия Козловского, который должен состояться в Киеве 21 мая.

Заявление киевской ячейки организации опубликовал в Facebook ее участник Владимир Назаренко.

Он напомнил, что Козловский выступал в Москве 9 мая.

"Такой поступок националисты "Сокола" считают недопустимым и антигосударственным, обращают внимание соответствующих органов и Службы безопасности Украины на эту ситуацию и заявляют, что в случае допущения проведения концерта непатриотичного "певца" Козловского мы оставляем за собой право его блокировать", – написал Назаренко.

Напомним, 9 мая Козловский выступил на концерте в московском районе Солнцево. 11 мая певец, комментируя свое выступление в РФ, заявил, что ветераны в Москве такие же, как и в Киеве, и что он остается патриотом своей страны. По словам Козловского, он не боится травли.

После этого во Львове отменили запланированный на 18 мая концерт певца в ночном клубе "Галерея рыцарей". Певица Анастасия Приходько после поездки Козловского на День Победы в Москву предложила провести "ревизию званий и наград".