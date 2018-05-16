Спорт Финал Лиги Европы: Сегодня в Лионе Марсель принимает Атлетико - Прогнозы букмекеров

2018-05-16 14:15 439

Сегодня, 16 мая, в Лионе в рамках финального поединка Лиги Европы французский «Марсель» и мадридский «Атлетико» разыграют трофей еврокубка.Матч состоится на стадионе «Стад де Люмьер», начало – в 21:45.

"Атлетико" попал в Лигу Европы, опустившись из Лиги чемпионов. Разобравшись с "Копенгагеном", команда Симеоне дважды нещадно разгромила "Локомотив", после чего благодаря второму домашнему голу прошла "Спортинг" и "Арсенал".

"Марсель" прошел через групповой этап турнира, где опередил "Коньяспор" и "Гимараеш", но уступил первое место "Зальцбургу". Затем была выбита "Брага", после этого в двух матчах обыгран "Атлетик". В 1/4 финала был разгромлен "Лейпциг", а в полуфинале в добавленное время вылетел и "Зальцбург".

"Атлетико" располагает куда большим опытом еврокубковых побед. В 2010 и 2012 годах "матрасники" выигрывали Лигу Европы, после чего дважды неудачно сыграли в финале Лиги чемпионов.

"Марсель" может похвастаться одним трофее Лиги чемпионов, который французы завоевали в 1993 году. В 1991 году они уступили "Црвеной Звезде", а в 1999 год проиграли финал Кубка УЕФА "Парме", а в 2004-м - "Валенсии".

"У нас много чувств и эмоций по этому поводу, мы рады, но стараемся оставаться скромными. "Атлетико" предстоит тяжелый матч с очень серьезным соперником, который тоже умеет трудиться и хорошо атакует. Нас ждет напряженная игра, так как "Атлетико" и "Марсель" похожи по многим параметрам. Я не смог присутствовать на бровке в матче с "Арсеналом", и в финале меня тоже не будет там. Печально, что я не могу быть с командой в такой момент, но полностью доверяю Херману Бургосу. Мы одинаково мыслим и работаем вместе довольно долго. "Марсель" проводит отличный сезон. Они опасны в атаке и играют глубоко, прямолинейно. Их полузащитники отлично обеспечивают команде движение. Мне предстоит принять несколько серьезных решений по составу на матч", - заявил накануне поединка главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

Прогнозы букмекеров:

Фаворитом матча считается "Атлетико". На их победу дают ставку с коэффициентом 1.97. Победа "Марселя" в разных конторах котируется в районе 4,5-5.00. И ничья в основное время - 3.50.