Политика документ Сенцов объявил голодовку в российской колонии - назвал всего одно требование

2018-05-16 10:43 712

Украинец Олег Сенцов, который отбывает 20-летний срок по фейковому делу в колонии строгого режима РФ, заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены. Политзаключенный готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически готовя организм.

Как передает "Громадське" со ссылкой на двоюродную сестру Сенцова Наталью Каплан, он готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач.

Адвокат Дмитрий Динзе предупредил подзащитного о всех возможных последствиях, в частности необратимых для здоровья.

В свою очередь Сенцов заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии г. Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 г. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине", — написал Сенцов в заявлении.

Сейчас Сенцов находится в одиночной камере. Адвокат Динзе не исключает, что Сенцова направят на принудительное психиатрическое обследование и применят принудительное кормление.

Напомним, Олег Сенцов и Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.