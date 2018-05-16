Экономика Украинские банки активно избавляются от неплатежеспособных клиентов

2018-05-17 11:14 386

В прошлом году кредитные учреждения «чистили» клиентскую базу и отказывались от работы с проблемными или неплатежеспособными клиентами.

 Так, по данным исследования «50 ведущих банков», в Укрэксимбанке количество клиентов МСБ уменьшилось на 8%, а количество открытых ими счетов – на 13%.

«Благодаря перераспределению внутренних ресурсов нам удалось выделить больше времени на работу с активными клиентами. Это обеспечило более высокое качество обслуживания и более высокую доходность», – рассказал член правления Укрэксимбанка Александр Соколов.

От недобросовестных заемщиков, которые генерировали больше проблем, чем прибыли, избавился и Банк Кредит Днепр.

При этом банки активно привлекали на обслуживание новых клиентов из сегмента МСБ и частных предпринимателей – по итогам года их прирост в банках с иностранным капиталом и крупных отечественных кредитных учреждениях составил 15–20%.

«В нашем банке количество активных клиентов – физлиц-предпринимателей (ФЛП) в прошлом году увеличилось практически на 20% по сравнению с 2016 годом, а юридических лиц – на 11%, до 12,2 тыс. активных клиентов», – рассказывает директор департамента продаж средним и малым корпоративным клиентам ОТП Банка Ольга Волкова.

В Идея Банке количество новых клиентов увеличилось на 25%. А банк «Пивденный» нарастил клиентскую базу на 16%.

«В 2017 году у нас открыли счета свыше 4300 клиентов МСБ, это на 60% больше, чем в 2016-м. Ожидаем продолжения этой позитивной динамики роста и в 2018 году», – рассказывает директор департамента малого и среднего бизнеса банка «Пивденный» Нина Тараненко.

По данным Нацбанка, количество юрлиц, которые обслуживались в украинских банках, к началу 2018 года составило 2,1 млн клиентов, из которых 1,1 млн – это физлица-предприниматели.

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