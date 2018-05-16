Экономика Миссия МВФ прибыла в Киев - поможет вывести из кризиса фондовые рынки

2018-05-16 14:43 349

Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Украины с 16 по 22 мая 2018 года посетит миссия технической помощи Международного валютного фонда.

Как указано в сообщении на сайте НКЦБФР, в миссию войдут эксперты Департамента монетарной политики и рынков капитала МВФ Эйя Холтинен и Ричард Стобо.

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Эксперты МВФ будут изучать состояние рынка управления активами и законодательную и нормативную базу, которая регулирует отмеченный сегмент.

"В течение визита состоится ряд встреч с представителями рынка управления активами, саморегулируемыми организациями и органами государственной власти", - говорится в сообщении.

Ранее Украина и Международный валютный фонд обсудили шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества.