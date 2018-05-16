Спорт Марсель – Атлетико. Онлайн-трансляция финала Лиги Европы

2018-05-16 16:45 1166

В среду, 16 мая, пройдет финал Лиги Европы в котором сыграют французский Марсель и мадридский Атлетико.



Во французском Лионе пройдет решающий матч текущего розыгрыша Лиги Европы. Олимпик Марсель встретится с мадридским Атлетико.



Матч пройдет в среду, 16 мая, начало в 21:45 по киевскому времени.



В букмекерской компании Фаворит спорт однозначным фаворитом встречи считают Атлетико. На победу испанцев принимают ставки с коэффициентом 1,36 тогда, как на Марсель – 3.15.

В полуфинале Марсель прошел Ред Булл Зальцбург за счет гола на выезде в дополнительное время матча. Атлетико в полуфинале ЛЕ сыграл первый матч против Арсенала вничью – 1:1, и выиграл домашнюю встречу – 1:0.



В текущем розыгрыше французской Лиги-1 Марсель занимает 4 место, а мадридский клуб в Примере идет на второй строчке.

Команды встречались в Еврокубках только раз. В сезоне 2008/09 они сыграли два матча на групповом этапе Лиги чемпионов. Один матч закончился сухой ничьей, а второй выиграл Атлетико – 2:1.