Порошенко отложил скандальный закон о лишении крымчан гражданства за участие в "выборах Путина"

Президент Петр Порошенко отозвал свой законопроект №8297, которым предлагалось разрешить прекращать гражданство украинцев, которые имеют паспорта других государств и участвуют в выборах этих стран.
Об этом в Facebook сообщила представительница Центра информации о правах человека Алена Лунева.
"Президент Украины отозвал свой скандальный законопроект о гражданстве, содержащий угрозы потери гражданства Украины жителями оккупированного Крыма", - написала она.
Соответствующая информация содержится и на сайте Верховной Рады.
На странице законопроекта указано, что он снят с рассмотрения.