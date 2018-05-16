Политика Порошенко отложил скандальный закон о лишении крымчан гражданства за участие в "выборах Путина"

2018-05-16 22:00 1308

 

Президент Петр Порошенко отозвал свой законопроект №8297, которым предлагалось разрешить прекращать гражданство украинцев, которые имеют паспорта других государств и участвуют в выборах этих стран.

Об этом в Facebook сообщила представительница Центра информации о правах человека Алена Лунева.

"Президент Украины отозвал свой скандальный законопроект о гражданстве, содержащий угрозы потери гражданства Украины жителями оккупированного Крыма", - написала она.

Соответствующая информация содержится и на сайте Верховной Рады.

На странице законопроекта указано, что он снят с рассмотрения.

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