Украина ВАЖНО! В Кабмине рассказали о новациях в расчете субсидий

2018-05-16 16:41 1558

С 1 мая 2018 года украинцы имеют право оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц. Доходы детей, живущих отдельно, учитываться при расчете субсидий не будут, сообщает teplo.gov.ua.

При оформлении субсидии хозяин квартиры в декларации о доходах в разделе "состав семьи" должен указать родственников, которые зарегистрированы в квартире, но не живут с получателем субсидии вместе.

"Если в доме прописана совершеннолетняя замужем дочь, то в декларации нужно отобразить ее семью также – супруга и детей, даже если они прописаны по другому адресу", - отмечается в сообщении.

Вместе с декларацией нужно подать заявление с просьбой рассмотреть вопрос о начислении субсидий на реальное число живущих в квартире людей. Также нужно предоставить документ, который подтверждает количество жильцов (справка с места работы в другом месте, справка об обучении в другом месте, о пребывании на лечении).

На основании этого заявления управление социальной защиты направляет в помещение заявителя инспектора. А он составляет акт обследования материально-бытовых условий проживания. Далее комиссия может назначить субсидию исходя из реального количества жильцов в квартире.