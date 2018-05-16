Украина Минздрав изменит систему выписки больничных листов

2018-05-16 20:30 857

Минздрав изменит систему выписки больничных листов. Эти документы планируется перевести в электронную форму. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Меняем систему выписки больничных. Мы планируем сформировать такую систему, когда отпадет необходимость вызывать врача в первые дни болезни для того, чтобы получить больничный лист", - заявил он.

По его словам, электроника упростит процедуру получения больничных листов. Это устроит и работодателей, Фонд социального страхования и Минздрав, а также разгрузит врачей от лишней работы и необходимости заниматься вопросами социальных выплат.

Новую норму внедряют совместно Минздрав, Минсоцполитики и Фонд социального страхования, который выплачивает деньги по больничному листу. Врач понадобится только для того, чтобы засвидетельствовать факт заболевания.