Политика Сенцов объявил бессрочную голодовку и выдвинул требование России

2018-05-16 18:30 869

Украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку, потребовав отпустить всех заключенных украинцев в Крыму и России.

Сенцов готовился к объявлению голодовки два месяца, сообщила двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан.

Он отказывался от передач, физически подготавливая организм.

Адвокат Дмитрий Динзе предупредил подзащитного обо всех возможных последствиях, в частности, необратимых для здоровья. Однако Сенцов заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужден российским судом и находиящийся в колонии г. Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 г. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине", - написал Сенцов в заявлении.

Каплан при этом опасается, что голодовка может оказаться безрезультатной.

"Я не могу поддержать Олега в этом. Мне кажется, это глупо и от голодовки больше вреда, чем пользы. Очень страшно за него. Олег 4 года в адских условиях, без витаминов, без солнца, без нормального питания, под страшным психологическим прессом. Этот его шаг заставляет нервничать, но я знаю Олега и знаю, что он не отступит. Мне остается только надеяться, что он выдержит и достигнет поставленной цели", - отметила сестра.

Адвокат Сенцова предположил, что его направят на принудительное психиатрическое обследование и применят принудительное кормление.

Президент Украины Петр Порошенко в ответ на решение Сенцова призвал международное сообщество усилить давление.