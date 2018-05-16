Политика Сенцов объявил бессрочную голодовку и выдвинул требование России

2018-05-16 18:30 869

 

Украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку, потребовав отпустить всех заключенных украинцев в Крыму и России.

Сенцов готовился к объявлению голодовки два месяца, сообщила двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан.

Он отказывался от передач, физически подготавливая организм.

 Адвокат Дмитрий Динзе предупредил подзащитного обо всех возможных последствиях, в частности, необратимых для здоровья. Однако Сенцов заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужден российским судом и находиящийся в колонии г. Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 г. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине", - написал Сенцов в заявлении.

Каплан при этом опасается, что голодовка может оказаться безрезультатной.

"Я не могу поддержать Олега в этом. Мне кажется, это глупо и от голодовки больше вреда, чем пользы. Очень страшно за него. Олег 4 года в адских условиях, без витаминов, без солнца, без нормального питания, под страшным психологическим прессом. Этот его шаг заставляет нервничать, но я знаю Олега и знаю, что он не отступит. Мне остается только надеяться, что он выдержит и достигнет поставленной цели", - отметила сестра.

Адвокат Сенцова предположил, что его направят на принудительное психиатрическое обследование и применят принудительное кормление.

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент Украины Петр Порошенко в ответ на решение Сенцова призвал международное сообщество усилить давление.

Еще по теме

документ Сенцов объявил голодовку в российской колонии - назвал всего одно требование

2018-05-16 10:43 1241

Савченко решила продолжить голодовку из-за невкусной еды

2018-05-14 19:00 1695

Сестра Савченко показала, как Надежда похудела после 42 дней голодовки

2018-05-03 20:00 3575

Доблокировались: в России начались проблемы с Viber

2018-04-24 17:00 2739

Еще новости в разделе "Политика"

Савченко подала жалобу в Конституционный суд

2018-05-16 20:00 839

Омелян: Крымский мост будет соединять украинскую Кубань с украинским Крымом

2018-05-16 19:30 824

Луценко рассказал, будет ли участвовать в президентских выборах

2018-05-16 19:00 818

Сенцов объявил бессрочную голодовку и выдвинул требование России

2018-05-16 18:30 869
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Савченко подала жалобу в Конституционный суд 2018-05-16 20:00 839
Омелян: Крымский мост будет соединять украинскую Кубань с украинским Крымом 2018-05-16 19:30 824
Луценко рассказал, будет ли участвовать в президентских выборах 2018-05-16 19:00 818
Сенцов объявил бессрочную голодовку и выдвинул требование России 2018-05-16 18:30 869

Лента

21:00 Стало известно, во сколько обошлось участие MELOVIN в Евровидении
20:30 Минздрав изменит систему выписки больничных листов
20:00 Савченко подала жалобу в Конституционный суд
19:30 Омелян: Крымский мост будет соединять украинскую Кубань с украинским Крымом
19:21 Сергей Токарев и Рустам Гильфанов - россияне из санкционного списка Президента Украины выиграли суд и получили… доказательство по делу о банкротстве
19:00 Луценко рассказал, будет ли участвовать в президентских выборах
18:30 Сенцов объявил бессрочную голодовку и выдвинул требование России
17:00 Комитет Европарламента одобрил макрофинансовую помощь для Украины
16:45 Марсель – Атлетико. Онлайн-трансляция финала Лиги Европы
ВАЖНО! 16:41 В Кабмине рассказали о новациях в расчете субсидий