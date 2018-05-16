Украина Комитет Европарламента одобрил макрофинансовую помощь для Украины

2018-05-16 17:00 821

Очередная инстанция Евросоюза дала свое согласие на выделение Украине 1 млрд евро финпомощи

Комитет Европарламента по международным делам (AFET) поддержал начало Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины, сообщил на своей странице в Facebook глава украинского Минфина Александр Данилюк.

"Приветствую такое решение евродепутатов и благодарен за их поддержку", – отметил министр, добавив, что он надеется на завтрашнюю поддержку программы макрофинансовой помощи для Украины на голосовании комитета Европарламента по вопросам международной торговли (INTA).