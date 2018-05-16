Украина Комитет Европарламента одобрил макрофинансовую помощь для Украины

2018-05-16 17:00 821

 

Очередная инстанция Евросоюза дала свое согласие на выделение Украине 1 млрд евро финпомощи

Комитет Европарламента по международным делам (AFET) поддержал начало Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины, сообщил на своей странице в Facebook глава украинского Минфина Александр Данилюк.

"Приветствую такое решение евродепутатов и благодарен за их поддержку", – отметил министр, добавив, что он надеется на завтрашнюю поддержку программы макрофинансовой помощи для Украины на голосовании комитета Европарламента по вопросам международной торговли (INTA).

Еще по теме

Шкиряк анонсировал новые аресты сотрудников РИА Новости Украины

2018-05-15 18:30 1961

МИД Украины: в Черном море могли задержать украинских рыбаков

2018-05-12 11:30 2578

Сегодня состоится финал Евровидения-2018: порядок выступления Украины и остальных участников

2018-05-12 10:00 1983

США запланировали на следующий год $250 миллионов на оборону Украины

2018-05-10 09:13 1129

Еще новости в разделе "Украина"

Стало известно, во сколько обошлось участие MELOVIN в Евровидении

2018-05-16 21:00 816

Минздрав изменит систему выписки больничных листов

2018-05-16 20:30 857

Комитет Европарламента одобрил макрофинансовую помощь для Украины

2018-05-16 17:00 821

ВАЖНО! В Кабмине рассказали о новациях в расчете субсидий

2018-05-16 16:41 1555
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Стало известно, во сколько обошлось участие MELOVIN в Евровидении 2018-05-16 21:00 816
Минздрав изменит систему выписки больничных листов 2018-05-16 20:30 857
Комитет Европарламента одобрил макрофинансовую помощь для Украины 2018-05-16 17:00 821
ВАЖНО! В Кабмине рассказали о новациях в расчете субсидий 2018-05-16 16:41 1555

Лента

21:00 Стало известно, во сколько обошлось участие MELOVIN в Евровидении
20:30 Минздрав изменит систему выписки больничных листов
20:00 Савченко подала жалобу в Конституционный суд
19:30 Омелян: Крымский мост будет соединять украинскую Кубань с украинским Крымом
19:21 Сергей Токарев и Рустам Гильфанов - россияне из санкционного списка Президента Украины выиграли суд и получили… доказательство по делу о банкротстве
19:00 Луценко рассказал, будет ли участвовать в президентских выборах
18:30 Сенцов объявил бессрочную голодовку и выдвинул требование России
17:00 Комитет Европарламента одобрил макрофинансовую помощь для Украины
16:45 Марсель – Атлетико. Онлайн-трансляция финала Лиги Европы
ВАЖНО! 16:41 В Кабмине рассказали о новациях в расчете субсидий