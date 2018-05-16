Политика Омелян: Крымский мост будет соединять украинскую Кубань с украинским Крымом

2018-05-16 19:30 824

Министерство инфраструктуры Украины оценивает прямые убытки от строительства Крымского моста в 0,5 млрд грн в год, отметил глава ведомства Владимир Омелян.

Россия должна будет возместить Украине все убытки, связанные со строительством Крымского моста. Об этом после заседания правительства 16 мая сказал журналистам министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Безусловно, сама идея была проектом [президента РФ Владимира] Путина, который хотел еще раз, наплевав на все международные нормы и двусторонние соглашения, показать, что он вершит судьбу Крыма. Уверен, что это ему не удастся и что этот мост будет соединять украинскую Кубань с украинским Крымом. И РФ полностью заплатит украинской стороне за нанесенные убытки", – заявил он.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", на брифинге Омелян добавил, что Министерство инфраструктуры Украины оценивает убытки от строительства Крымского моста в 0,5 млрд грн в год.

"Это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта в Азовском море", – сказал Омелян.

При этом, по его словам, непрямые – это "миллиардные суммы".

"Мы все скрупулезно подсчитываем. Все косты будут России выставлены", – заявил Омелян.

15 мая официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что США осуждают открытие моста. Она отметила, что строительство, которое проводилось без разрешения правительства Украины, является "напоминанием о постоянной готовности России нарушать международное право". Также Нойерт напомнила, что ряд российских компаний, участвовавших в строительстве моста, находятся в санкционном списке США.

15 мая Путин открыл Крымский мост, соединяющий Россию и оккупированный Крым. Он проехался по мосту за рулем КамАЗа. Вместе с ним в транспортном средстве находился начальник строительства Александр Островский.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что транспортный переход "обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым".

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что будут работать над введением санкций против юридических и физических лиц, причастных к незаконному строительству моста.

Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет европейские компании, которые могли участвовать в строительстве моста из России на оккупированный полуостров.

В Европейском союзе заявили, что Кремль пытается усилить интеграцию Крыма в состав РФ.