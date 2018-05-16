Украина Стало известно, во сколько обошлось участие MELOVIN в Евровидении

2018-05-16 21:00 816

 

Подготовка номера и поездка представителя Украины MELOVIN'a на песенный конкурс Евровидение-2018 в Лиссабон обошлась в 2,3 миллиона гривен. Об этом рассказала креативный продюсер Национального отбора Наталья Франчук, пишет Styler.

В эту сумму вошли все расходы: аранжировка песни, сценографика, реквизит, услуги постановщика и стилиста, спецэффекты, расходы на транспорт и проживание.

По словам Франчук, она решила не ехать в Португалию, чтобы не увеличивать траты.

MELOVIN, в свою очередь, поблагодарил всех членов команды, которая готовила его выступление, и высоко оценил организацию в целом.

"С организацией все было правда очень круто: подготовка, тайминг - все четко по времени, и это даже как-то закалило меня", - подчеркнул певец.

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