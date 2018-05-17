Спорт Атлетико разгромил Марсель и стал чемпионом Лиги Европы - обзор матча, статистика, фото, видео

2018-05-17 08:10 734

Испанский клуб получил главный трофей Лиги Европы сезона-2017-18. Вчера поздно вечером в финальном матче, который проходил на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе "матрасники" показали зрелищную игру, разгромили французский Марсель со счетом 0:3. Дубль оформил неудержимый форвард Антуан Гризманн. Финальную точку в воротах французов поставил Габи.

Французы неожиданно для всех захватили инициативу в стартовом отрезке поединка. Уже на 4-й минуте Жермен имел отличный шанс открыть счет, но из убойной ситуации умудрился промазать.

Атаковали "провансальцы", а первыми забили испанцы – Гризманн воспользовался оплошностью защитников Марселя и нанес точный удар по воротам. Немного позже у "южан" прибавилось проблем – лидер команды Пайет покинул поле из-за травмы.

Во второй половине встречи подопечным Симеоне удалось удвоить преимущество, тем самым практически сняв вопрос о победителе матча. Дубль оформил все тот же Гризманн. К слову, аргентинский специалист провел игру на трибунах, поскольку был по-прежнему дисквалифицирован.

Точку в противостоянии поставил Габи. Получив точную передачу в штрафной, которую отдал Коке, он реализовал свой момент ударом в нижний угол ворот.

Таким образом, Атлетико, не сумел преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов, уверенно прошел плей-офф часть второго по престижности клубного турнира Европы и стал победителем соревнований.

СТАТИСТИКА МАТЧА Марсель – Атлетико 0:3

Голы: Гризманн, 21, 49, Габи, 89

Марсель: Манданда – Сарр, Рами, Луис Густаво, Амави – Замбо-Ангисса, Сансон – Товен, Пайе (Лопес, 32), Окампос (Н'Джие, 55) – Жермен (Митроглу, 74)

Атлетико: Облак – Врсалько (Хуанфран, 46), Хименес, Годин, Эрнандес – Корреа (Партей, 88), Сауль, Габи, Коке – Диего Коста, Гризманн (Торрес, 90)

Предупреждения: Амави, Луис Густаво, Н'Джие - Врсалько, Эрнандес

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