За минувшие сутки и ночь 17 мая незаконные вооруженные формирования 66 раз открывали огонь на Донбассе. Двое украинских военных погибли, еще четверо получили ранения.
Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, благодаря "активной обороне" украинские подразделения ликвидировали пятерых боевиков, еще восьмерых ранили.
Оккупанты проводили обстрелы из минометов и "Градов" в районе Новозвановки и Троицкого (Луганская область), Луганского, Светлодарска, Новолуганского, Майорска, Авдеевки, Опытного, Водяного, Лебединского и Широкино (Донецкая область), говорится в сообщении.