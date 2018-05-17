Украина КАРТА Обострение на Донбассе: За минувшие сутки погибло вдвое больше солдат, чем вчера

2018-05-17 09:40 550

За минувшие сутки и ночь 17 мая незаконные вооруженные формирования 66 раз открывали огонь на Донбассе. Двое украинских военных погибли, еще четверо получили ранения.

Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, благодаря "активной обороне" украинские подразделения ликвидировали пятерых боевиков, еще восьмерых ранили.

Оккупанты проводили обстрелы из минометов и "Градов" в районе Новозвановки и Троицкого (Луганская область), Луганского, Светлодарска, Новолуганского, Майорска, Авдеевки, Опытного, Водяного, Лебединского и Широкино (Донецкая область), говорится в сообщении.

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