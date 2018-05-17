Украина В Украине рекордное число заболевших корью - Минздрав срочно шлет вакцину в регионы

2018-05-18 09:10 632

Количество заболевших корью в Украине за последнюю неделю составило 1407 человек – это рекордное количество с начала вспышки болезни в стране.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ровенской, Черниговской области, а также в Киеве. Среди заболевших 651 взрослый и 756 детей.

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Всего с начала нынешнего года корью заболел 15261 украинец – 6243 взрыслых и 9018 детей

С начала года больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (всего 2137 человек: 649 взрослых и 1488 детей), Закарпатской (всего 2131 человек: 420 взрослых и 1711 детей), Львовской (всего 1785 человек: 590 взрослых и 1195 детей), Одесской (всего 1552 человека: 766 взрослых и 786 детей) и Черновицкой (всего 1081 человек: 361 взрослый и 720 детей) областях.

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На прошлой неделе стало известно, что Минздрав отправил в регионы 800 тысяч доз вакцины КПК. Больше всего доз получили на Закарпатье, а также во Львовской и Запорожской областях.

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