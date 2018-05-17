Facebook удалил 1,27 млрд фейковых аккаунтов и заблокировал 1,56 млрд постов со спамом

Facebook в своем официальном блоге впервые отчитался о борьбе с ненормативным контентом.
За период с октября 2017 года по март 2018-го соцсеть удалила 1,27 млрд фейковых аккаунтов. В среднем за месяц поддельные записи составляли 3–4% от общего числа реальных пользователей.
РЕЖИМ ПУТИНА ГРОЗИТСЯ ЗАБЛОКИРОВАТЬ FACEBOOK ЕСЛИ СОЦСЕТЬ НЕ СОГЛАСИТСЯ НА ЦЕНЗУРУ
Facebook с помощью автоматической системы обнаружения и обращений юзеров также заблокировал 1,56 млрд постов со спамом, 42 млн – с порно, 3 млн – с пропагандой терроризма, 4,1 млн публикаций, разжигающих ненависть, и 4,6 млн – со сценами насилия.
FACEBOOK ВПЕРВЫЕ РАССКАЗАЛ, ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ УДАЛЯЕТ ЗАПИСИ
В апреле американская соцсеть проинформировала о росте прибыли и аудитории в первом квартале 2018 года, несмотря на скандал с утечкой личных данных пользователей. Ежедневно Facebook посещают около 1,45 млрд человек.
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