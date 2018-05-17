Политика Трамп приказал готовить план введения новых санкций в отношении России

2018-05-17 13:16 610

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить план введения дополнительных санкций в отношении России в связи с предполагаемым нарушением Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Я делегирую госсекретарю в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки функции полномочия, имеющиеся у президента, в соответствии с разделом 1244(С), пункты 1-4 закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год", – говорится в распоряжении Трампа.

В прошлом году Сенат США принял закон о военном бюджете на 2018 год, в котором содержится положение о мерах в ответ на нарушение Россией условий Договора о РСМД.

В частности, в разделе 1244 (С) говорится о том, что глава государства должен предоставить комитетам конгресса США доклад с планом введения мер в отношении лиц, ответственных за несоблюдение РФ ДРСМД, включая высокопоставленных политических лиц правительства РФ, занимающихся вопросами внешней политики.

В качестве мер перечисляются – блокировка любых транзакций, связанных с собственностью на территории США; запрет въезда и невозможность получить визу, аннулирование уже имеющихся виз; а также другие санкции, которые президент посчитает уместными.