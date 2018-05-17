Украина КАРТА Прогноз погоды на сегодня: синоптики обещают дожди и жару до до +29°C

2018-05-17 09:11 523

Сегодня, 17 мая, на западе, в некоторых южных регионах и в Полтавской области пройдут дожди, в остальных регионах - переменная облачность.

Как указано в сведем прогнозе Гидрометеоцентра, днем столбики термометров поднимутся до +29°C.

В западных областях ожидаются сильные дожди, температура днем от +19°C до +23°C. На востоке синоптики прогнозируют осадки только в Полтавской области, дневная температура +24°C...+29°C.

В центральных областях также прогнозируют осадки, дневная температура от +23°C до +25°C. На юге также будет дождливо, температура днем от +24°C до +27°C.

В Киеве сегодня ожидают переменную облачность, температура днем от +22°C до +24°C, ночью температура заметно опустится, термометры покажут от +10°C до +12°C.