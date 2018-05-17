Украина Автопром на дне: Запорожский ЗАЗ за месяц выпустил всего один автомобиль

2018-05-18 16:32 618

Запорожский автозавод ЗАЗ за это время показал отрицательный результат работы - завод изготовил только 1 легковой автомобиль. В то время как в марте выпустить удалось более 20 легковушек.

Это следует из статистики выпуска автомобилей за последние месяцы 2018 года, которую обнародовала на своем официальном сайте Ассоциация автопроизводителей Украины. 

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Производство автобусов также заметно снизилось - за прошедший месяц их изготовили всего 54.

По состоянию на 2017 год доля производимых авто в Украине составляет 7% рынка, против 42% в 2008 году.

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Вероятно, без мощного лобби в большой политике, которое годами обеспечивало компании вольготное положение на укаринском рынке, а также огромных дотаций из госбюджета этот вид бизнеса перестал приносить сверхприбыли и, соответственно, владелей банально потерял к нему интерес. 

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Напомним, многие годы под благовидным предлогом "защатить отечественного производителя", владельцы ЗАЗа добивались для себя невероятных льгот и преференций, в результате лидировали на украинском авторынке в сегменте бюджетных авто.

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