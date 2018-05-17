Политика Курт Волкер неожиданно заявил, что Киев не сможет вернуть оккупированные Путиным Крым и Донбасс

2018-05-17 10:12 590

Спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил, что оккупированные Россией территории уже не вернутся в состав Украины. 

При этом Волкер уверен, что удержать Россию от нового наступления может американское летальное оружие, сообщает BBC.

"Если Украина не сумеет удерживать свои позиции, это станет приглашением для новых наступлений. А поставки такого оружия дадут России понять: вам не получить большего, не заплатив за это высокую цену", - заявил Волкер.

"Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия чрезвычайно сильна. Но цена дальнейшего наступления для России уже возросла, и будет расти еще больше. И если это так, то те, кто сидит в Москве, должны поставить себе вопрос: а что мы от этого получаем? Мы несем потери, смерти российских солдат, которые гибнут в Украине. Пока что не похоже, чтобы Россия хотела уйти с Украины", - заявил дипломат.

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Напомним, ранее Курт Волкер посетил Донбасс, где побывал неподалеку от линии разграничения и встретился с руководством ООС, после чего в Киеве провел встречи с руководством страны. СБУ в среду передала ему доказательства причастности российских военных к обстрелам Волновахи и Мариуполя. Сам же Волкер во время брифинга в Славянске заявил о желании посетить Донецк и Луганск, однако при условии их возвращения под контроль Украины.

ЕС и США неоднократно заявляли о поддержке территориальной целостности Украины и рассматривают возможность снятия антироссийских санкций лишь после полной деоккупации Донбасса и Крыма.

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