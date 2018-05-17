Спорт Главный тренер Атлетико Диего Симеоне раскрыл свой рецепт победы в Лиге Европы

2018-05-17 12:43 595

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне призлнал, что после победы в финале Лиги Европы считает себя невероятно счастливым человеком.

"Год за годом эта группа игроков замечательно работает. Самый верный способ добиваться побед – настаивать на своем.

Мы были близки к трофеям, когда дважды играли в финале Лиги чемпионов. Но эта победа подтверждает, что мы стали сильнее. Последние 8-10 лет были чудесными для "Атлетико". Сперва мы нашли нужных людей, а потом вырастили игроков.

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Я испытал чувство одиночества, мне было грустно и горько, но у меня отличные отношения с игроками. Мы знаем, чего хотим. Мы провели очень мощный второй тайм. Нам нужно, чтобы Гризманн продолжал демонстрировать ту игру, которую показывал все эти годы. Надеюсь, он рад и останется в "Атлетико".

Он уходит? Это вопрос к нему, не ко мне. Торрес заслуживал самого лучшего прощания. Исполнилась его мечта. Надеюсь, "Ванда Метрополитано" в воскресенье будет разрываться от эмоций. Я ничего не дарил Фернандо просто так, он всего добился сам. Он очень хороший парень", - приводит комментарий Симеоне официальный сайт УЕФА.

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