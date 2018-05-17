Политика Что они пьют? Следком РФ вдруг захотел штрафовать судей Конституционного Суда Украины

2018-05-17 12:15 619

Российские правоохранители снова здорово насмешили весь цивилизованный мир. На этот раз в РФ захотели судить, штрафовать и даже посадить в колонии судей Конституционного Суда Украины. Следственный комитет РФ, видать после 9-майского похмелья, возбудил уголовное дело против 15 судей Конституционного суда Украины.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко, дело связано с принятием решения о признании декларации о независимости Крыма несоответствующей Конституции Украины.

"С учетом положений действующего российского законодательства, иностранные граждане, совершившие преступление в отношении российских граждан, подлежат уголовной ответственности по российскому Уголовному кодексу", - цитирует ТАСС Петренко.

Судьи подозреваются в "нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина". Им может грозить штраф или исправительные работы, или лишение свободы на срок до пяти лет.