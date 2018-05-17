Экономика Когда в Украине начнут расти ставки по депозитам - банкиры рассекретили свои прогнозы

2018-05-18 19:33 532

При размещении депозита важен фактор сезонности. Как правило рост ставок начинается во втором полугодии, пиковые значения наблюдаются в декабре, а уже с января тренд меняется – мы наблюдаем снижение доходностей.

«При выборе депозита сейчас я бы ориентировался на срок шесть месяцев, чтобы правильно потом переразместить депозит», - сообщил глава правления Банка Форвард Андрей Киселев в ходе круглого стола «Как заработать на депозитах летом?», организованного «Финансовым клубом».

По его словам, сейчас предложение в банках по ставкам можно разделить на три основные категории. «Первая категория – это депозиты в банках с иностранным капиталом.

Эти банки сейчас привлекают гривневый ресурс максимум под 11% годовых, поскольку они не испытывают потребности в ресурсе и могут в качестве альтернативы работать с остатками юридических лиц или привлекать межбанковские кредиты от материнских структур. Вторая категория – это депозиты в госбанках.

Здесь в плане ставок есть определенная магия, потому что к примеру, у Укргазбанка они составляют 14,5%, а у Ощадбанка – 12,5%. Не знаю, как такое может быть. Третья категория – это депозиты в активно кредитующих банках, которые борются за клиента ставкой. Они привлекают депозиты в среднем под 15% годовых», - объяснил Киселев.

По словам начальника департамента розничного бизнеса банка "Глобус" Дмитрия Замотаева, текущий год традиционно начался со снижения ставок, которое было остановлено повышением учетной ставки НБУ.

«Первое повышение ставки в январе тенденцию снижения не переломило, а вот второе, в марте, заставило банки даже немного повысить ставки. Сейчас ставки вернулись к уровню начала 2018 года. Думаю, на лето они «заморозятся», а с осени снова начнут расти», - отметил он.

Правда, рост будет несущественным, в пределах 0,5% годовых.

Банкиры отмечают, что с учетом инфляции сейчас уже клиенты ряда банков имеют отрицательную доходность по депозитам.

«14-15% годовых - это недостаточная доходность для получения инвестиционного дохода, это скорее гавань для сохранения средств. Я думаю, банки будут больше конкурировать сервисом, а не ставкой. Опыт европейских банков показал, что привлекать клиента можно даже и отрицательной ставкой, нужно только улучшать сервис», - прокомментировала и. о. председателя правления банка «Альянс» Юлия Фролова.

Источник: finclub.net