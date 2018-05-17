Украина Из-за хакеров Минэнергетики три недели не может восстановить работу своего сайта

2018-05-17 13:44 571

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, новый сайт которого был взломан 24 апреля, за три недели не смогло восстановить работу своего веб-ресурса.

По состоянию на 17 мая уже закончился оплаченный министерством срок хостинга сайта, поэтому при заходе по адресу www.mev.gov.ua посетителям доступно лишь сообщение о том, как можно оплатить хостинг или обеспечить работу сайта в кредит.

ХАКЕРЫ ВЗЛОМАЛИ САЙТ МИНЭНЕРГЕТИКИ - ТРЕБУЮТ ВЫКУП, ГРОЗЯТ УНИЧТОЖИТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ

Напомним, 24 апреля новый сайт Минэнергоугля Украины взломали и зашифровали. Злоумышленники требовали за восстановление 0,1 биткоина (около $900), при неуплате взломщики грозили уничтожить всю информацию с сайта через 10 часов. После этого, Минэнергоугля вновь начало использовать свой старый сайт www.mpe.kmu.gov.ua, который с января до конца апреля не обновлялся.

Минэнергоугля создало рабочую группу для анализа причин взлома его сайта и обещало восстановить его работу в ближайшее время.