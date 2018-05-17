Курьезы фото Историк случайно купил на аукционе ранее неизвестную картину Рембрандта ван Рейна

2018-05-18 21:35 265

Как сообщает NRC Handelsblad, в Нидерландах впервые за полвека обнаружили неизвестную картину голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна.

По мнению экспертов, портрет неизвестного юноши, который, вероятно, называется "Портрет молодого человека", мог быть написан в 1634 году. Также они предполагают, что картина может быть частью диптиха.

Полотно купил историк искусства и арт-дилер Ян Сикс полтора года назад на аукционе Christie's. Картина обошлась ему в 137 тыс. фунтов  (около 200 тыс. долларов). Во время покупки предполагалось, что полотно написал один из учеников Рембрандта. Впоследствии 15 экспертов подтвердили, что портрет принадлежит кисти самого Рембрандта.

Вероятнее всего, в скором времени картина опять будет выставлена на торги, но уже за гораздо большие деньги.

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