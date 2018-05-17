Украина 10 главных правил мягкого решения конфликтов - советы семейного психолога

2018-05-18 20:29 466

Не секрет, что избежать ссор, скандалов и стрессов практически невозможно. Даже в самых счастливых семьях случаются конфликты, научиться выходить из них крайне важно. Ниже несколько простых, но важных советов психолога, как свести конфликтные ситуации и к минимуму. Они будут полезны как женщинам, так и мужчинам.

1. Научитесь сдерживать эмоции Совладать со своими эмоциями не так сложно, как кажется на первый взгляд. Попробуйте посмотреть на ситуацию со стороны. Представьте, что смотрите кино. Да, вам жаль главного героя, но он – не вы, и потому можно беспристрастно проанализировать ситуацию. Пускай у вас не получится с первого раза, но ведь главное – тренировки.

2. Не накручивайте себя Не стоит накручивать себя. Если муж задержался после работы, не стоит забивать голову страшными мыслями об аварии или о другой женщине. Не следует начинать скандалить, едва он переступит порог. До его прихода вспоминаем первый совет и гасим отрицательные эмоции. Попытайтесь разобраться, почему вы так переживаете из-за этого и что же чувствуете на самом деле.

3. Выберите время для разговора Не стоит лезть под горячую руку. Если муж пришел раздраженным – отложите разговор. И помните, не стоит также заводить разговор с голодным, не выспавшимся, а тем более, выпившим человеком.

4. Боритесь с причиной, а не следствием Выясните, что стало причиной конфликта. Стоит обсудить и решить именно ее, а не саму ссору. Это намного ускорит решение проблемы.

5. Не вспоминайте прошлое К тому же помните, начинать ссору, при этом вспоминая все предыдущие прегрешения не стоит. Ограничитесь тем, что произошло именно в данный момент.

6. Не накапливай проблемы Решайте проблемы по мере их поступления. Не следует ждать, пока их соберется достаточно. Обсуждайте проблемы постепенно, и никогда не возвращайтесь к ним.

7. Не затаивайте обиду Говорите об обиде спокойно и без истерик. Не следует вынашивать ее в себе – чем быстрее вы выговоритесь, тем быстрее она пройдет.

8. Не опускайтесь до оскорблений Это также весьма важно. Оскорбления – новая причина для ссор.

9. Не язвите и избегайте иронии Запомните, иногда не слова, а тон, с которым вы их произнесли, оскорбляют собеседника.

10. Не устраивайте истерик Знаете ли вы, что истерика считается одной из форм манипуляций? Несмотря на то, что это весьма мощное оружие, действительно решить проблему оно вам не поможет.

Но если инициатором конфликта выступаете не вы? Как же поступить в такой ситуации? Рот на замке Помните, в школьные годы вам советовали закрыть рот на замочек, а его выкинуть? Примените нечто подобное. Для того чтобы уж точно ничего лишнего не сказать, наберите в рот воды и ждите, пока муж не скажет все, что собирался. Если же вы вдруг проглотили воду – возьмите еще. Человек не может долго разговаривать с самим собой. Вскоре это надоест ему и он замолчит. А саму ситуацию обсудите позже, когда он отойдет.

Действуйте нестандартно Если на вас кричат, попробуйте обнять или поцеловать мужа. Навряд ли после этого ему захочется продолжать ссору. Так же можно попробовать перевести разговор на другую тему. Попросите подать вам стакан с водой либо же закрыть форточку. Не следует цепляться к словам Фраза, вырванная из контекста, утрачивает первоначальный смысл.

Не следует цепляться к отдельным словам, ведь тогда грандиозный скандал вам гарантирован.

Не думайте, что вы первопричина всего Не всегда причина ссоры в вас. Возможно, причина раздражения – неудачи в работе, ссора с друзьями или хамство окружающих. Ведь не все крутится вокруг вас.

Запомните, при правильном подходе, любую агрессию можно свести к минимуму. Главное – знать, как это сделать.