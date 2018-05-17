Мир Мэрил Стрип сыграет главную роль в новом фильме Содерберга о Панамских офшорах

2018-05-18 18:31 409

Как сстало известно THR, голливудская мегазвезда Мэрил Стрип сыграет одну из главных ролей в фильме "Прачечная" - новой картине Стивена Содерберга по сценарию Скотта З. Бернса.

Подробностей о ее роли пока нет, кроме того, что вся роль будет очень эмоциональной на протяжении фильма.

Также переговоры о съемках ведут Гэри Олдман и Антонио Бандерас. Кто будет прокатчиком, пока неизвестно, но Netflix уже начал присматриваться к фильму.

В основу "Прачечной" легла книга "Мир секретности" Джейка Бернстайна, лауреата Пулитцеровской премии. Документальное исследование погружает в историю Панамских офшорных бумаг – самой большой утечке данных в корпоративной и правительственной истории.