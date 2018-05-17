Детали фото 30 мая в Национальной оперетте - легенда музыкальной индустрии, мюзикл «Звуки музыки»

2018-05-17 12:38 543

В прошлом сезоне впервые на украинской сцене был поставлен всемирно известный бродвейский мюзикл «Звуки музыки» Р. Роджерс...

Мюзикл «Звуки музыки» - это динамичный, захватывающий сюжет. Это невероятные декорации со световыми спецэффектами, фантастической музыкой и интересной хореографией.

Актуальность постановки трудно переоценить. Ведь основные темы спектакля - патриотизм и любовь к Родине. Действие происходит в Зальцбурге накануне Второй мировой войны, когда гитлеровская Германия аннексировала Австрию. Это стало настоящим испытанием для австрийского патриота капитана фон Траппа. Слова главного героя звучат как кредо: «Самое ценное, что есть у каждого из нас - это он сам. Но мы потеряем себя, если сдадимся. И вы не сможете перехитрить льва, положив свою голову в его пасть».

- В мюзикле, кроме семейной темы, чрезвычайно сильна линия патриотизма. Она отражена в принципиальной позиции капитана фон Трапп, который не сдается нашествию фашизма, когда проходит аншлюс 1938 года и Германия присоединяет к себе Австрию. Капитан фон Трапп тверд в своей позиции. Он олицетворение человеческого достоинства и верности своей стране. Есть параллели, которые четко прослеживаются и в Украине, - объясняет Богдан Струтинский.

В свое время всемирный хит «Звуки музыки» выдержал 1443 показа на Бродвее и выиграл 8 престижных театральных премий «Тони», в том числе, за лучший мюзикл. А фильм 1965 года получил 5 премий Оскар и 10 номинаций.

Художественный руководитель Национальной оперетты, народный артист Украины, режиссер-постановщик мюзикла Богдан Струтинский рассказал, что история украинской постановки началась двумя годами раньше: «Мы всегда в своих концертных программах представляем номера из мировых мюзиклов. В прошлом году во время первого «Вечера мюзикла» у нас был презентован номер «До, Ре, Ми» с участием детского коллектива «Мюзик Холл». Мы увидели, что он имеет успех у публики, повторили его на 80-летии театра и решили ставить сам спектакль».

«Звуки музыки» в Национальной оперетте - главная изюминка пришлого сезона! И не только потому, что раньше мюзикл не ставился в Украине. Постановка стала особой еще и потому, что среди исполнителей главных ролей есть дети. Юные артисты из ансамбля детского театра «Мюзик Холл» сыграли детей семьи фон Трапп. Абсолютно искренняя и непосредственная игра маленьких артистов каждый раз вызывает искреннее восхищение и трогает до глубины души всех без исключения зрителей.

Рассказывая о юных артистах, Богдан Струтинский подчеркивает, что дети - полноценные актеры от начала и до конца этого проекта, что с ними очень интересно работать.

- Они открыты и непосредственны, даже подсказывают актерам реплики... Это всех мобилизует. К слову, перед премьерой девочка, которая играет Луизу, мне очень серьезно сказала: «Богдан Дмитриевич, не волнуйтесь, мы Вас не подведем", - делится о том, как проходили репетиции режиссер-постановщик.

По словам художественных руководителей детского театра «Мюзик Холл» Елены Войцеховской и Евгения Чаплыгина, репетиции «Звуков музыки» с артистами Национальной оперетты для маленьких артистов - это бесценный опыт, хорошая школа жизни.

- Для каждого из них в этом проекте очень много интересного, нового, профессионального. Дети с удовольствием бегут в театр, учатся у профессиональных актеров, работают с режиссерами. Труднее всего было выбрать основной состав, они все очень стараются, учат дома тексты, повторяют постоянно песни, не только свои, но и взрослых актеров тоже, - улыбаясь, рассказывает Елена Войцеховская.

Когда: 30 мая, среда. Начало в 19:00

Где: Национальная оперетта (Киев, ул. Б. Васильковская, 53/3, ст. м. "Олимпийская")

Билеты можно заказать по телефонам (063) 674-43-34, (050) 719-73-90, (044) 289-53-31; купить в кассе Театра или он-лайн ТУТ

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик - н. а. Украины Б. Струтинский

Балетмейстер-постановщик - з. а. Украины В. Прокопенко

Дирижер-постановщик - з. д. и. Украины И. Ярошенко

Хормейстер-постановщик - С. Нестерук

Художник по костюмам - И. Давыденко

Ассистент балетмейстера - Н. Скуба

Дирижер - С. Старичок

Световое оформление - Р. Долинич

Звукорежиссеры - В. Симоненко

Концертмейстеры - А. Опанасенко, а Полищук, Л. Титаренко, Е. Хляпова, С. Володарская

Помощники режиссера - А. Исаева, А. Жмура

Действующие лица и исполнители:

Мария Августа Райнер,

послушница Ноннберского аббатства - О. Федоренко, Т. Дидух;

Матушка-настоятельница Ноннберского аббатства- з. а. Украины А. Довбня, з. а. Украины И. Беспалова-Примак

Сестра Берта, наставница новообращенных монахинь - А. Нагля, К. Кобиева

Сестра Маргарита, наставница послушниц - З. Кравченко, С. Мазур

Сестра София - А. Губаненко, С. Приймак

Капитан Георг фон Трапп – Е. Прудник, з. а. Украины С. Авдеев

Франц, дворецкий - с. а. Украина С. Наумов, А. Подгородецкий

Фрау Шмидт, домоправительница - В. Бутковская, н. а. Украина И. Лапина

Дети Капитана фон Трапп:

(Лезла, Фридрих, Луиза, Курт, Бригитта, Марта, Гретль) - ансамбль детского театра «Мюзикл-Холл»

Лезли - Г. Белкина

Рольф Грубер - Д. Крутько

Эльза Шредер - Т. Ходакова, В. Тулис

Макс Детвайлер - н. а. Украины С. Бондаренко, С. Яцук, Д. Вивчарюк, М. Бутковский

Герр Целлер - К. Басковський, М. Булгаков

Фрау Целлер - А. Прасолова

Барон Елберфельд - А. Трофимчук

Баронесса Елберфельд - н. а. Украины Л. Маковецкая-Трофимчук

Адмирал фон Шрайбер - С. Павлинов, А. Кушнирюк

Урсула - О. Мирсон, Л. Гаращенко

Новая послушница - А. Марич, А. Долишна

… по материалам пресс-центра НАТО