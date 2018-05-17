Украина ООС: Украинская армия применила крупный калибр

2018-05-17 18:00 688

 

На Донбассе отмечается эскалация конфликта. В четверг подразделения Объединенных сил были вынуждены вслед за противником вести ответный огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Сепаратисты в четверг, 17 мая, совершили уже около 70 выстрелов из артиллерии и выпустили свыше 70 мин. Об этом заявил на брифинге в четверг спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Отмечается, что украинская сторона была вынуждена открыть ответный огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"В общей сложности с полуночи боевики оккупационных администраций РФ совершили по нашим защитникам около 70 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, и выпустили свыше 70 мин из минометов калибра 120 мм. Подразделения Объединенных сил ведут активную оборону и 11 раз открывали ответный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказал спикер.

Так, на Донецком направлении сразу после полуночи враг три раза применял минометы калибра 120 мм по защитникам Троицкого. В общей сложности в течение ночи наши военные насчитали тут около 20 минометных разрывов.

С 05.30, в течение часа, враг совершил 40 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм по защитникам Новолуганского, и вёл огонь из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Также сепаратисты совершили свыше 10 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм вблизи Зайцево.

Минометы калибра 120 мм враг применял по нашим защитникам Зализного, и два раза - в районе Новолуганского.

На Луганском направлении артиллерию калибра 122 мм враг применял утром по оборонным позициям Объединенных сил в районе н.п. Гнутово, и два раза — вблизи Водяного. По защитникам Водяного противник выпустил свыше 20 мин из минометов калибра 120 мм.

Вражеские огневые провокации из гранатометов разного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наблюдались нашими защитниками на линии разграничения в районе н.п. Новотошковского, Невельского, Широкино, Гнутово, Новолуганского, Опытного, Лебединского, 4 раза вблизи Водяного, и пять раз - в районе Новозвановки, сказал Гуцуляк.

Ранее пресс-центре штаба ООС отмечали, что с начала суток, 17 мая, обстановка на линии соприкосновения остается контролируемой.

Напомним, за сутки 15 мая сепаратисты 45 раз открывали огонь по позициям сил Операции объединенных сил (ООС). Один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

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