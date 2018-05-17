Спорт УЕФА направит Киеву €100 тысяч в качестве компенсации за бесплатный проезд болельщиков

2018-05-17 17:30 532

 

УЕФА даст Киеву 100 тыс. евро за бесплатный проезд в общественном муниципальном транспорте болельщиков финалов Лиги чемпионов. Об этом сказал на пресс-конференции менеджер по транспорту и мобильности во время проведения финальных матчей мужской и женской команд финалов Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 в Киеве Сергей Хижняк.

Согласно его словам, во время финальных матчей Лиги чемпионов в Киеве будет действовать концепция "комбитикет", которая позволит болельщикам, которые имеют билет, ездить в течение 36 часов бесплатно в общественном муниципальном транспорте.

"Между УЕФА и КГГА есть договоренность, что УЕФА компенсирует за такую ​​возможность городу 100 тыс. евро. И болельщики смогут ездить, не покупая отдельный билет (на проезд в общественном транспорте - ред.)", - сказал он.

Уточняется, что это будет касаться и тех лиц, которые официально аккредитованы на финальный матч Лиги чемпионов, а именно прессы, волонтеров и тому подобное.

Также "комбитикет" будет работать для болельщиков женского финала Лиги чемпионов, который состоится в четверг, 24 мая.

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