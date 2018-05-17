Политика Руководителя РИА Новости-Украина арестовали на два месяца

2018-05-17 20:00 373

 

Руководителя агентства РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, задержанного накануне в Киеве, суд в Херсоне поместил под стражу.

Суд в Херсоне арестовал на два месяца руководителя агентства РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Об этом со ссылкой на главу представительства агентства Андрея Бородина сообщает в четверг, 17 мая, РБК.

Напомним, Вышинский был задержан возле своего дома в Киеве во вторник, 15 мая, а затем его этапировали в Херсон. В этот же день в редакции РИА Новости-Украина прошли обыски. Также с обысками пришли к корреспонденту агентства Людмиле Лысенко.

В Генпрокуратуре Украины отметили, что сотрудники РИА Новости-Украина подозревается в государственной измене. В свою очередь Вышинский заявил, что обвинения в госизмене не имеют под собой оснований.

В МИД России назвали действия украинских правоохранителей неприемлемыми. Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста. В ОБСЕ выразили обеспокоенность произошедшим.

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