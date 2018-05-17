Украина Разрешение трансплантации: Минздрав объяснил, как это работает

2018-05-17 21:00 635

В ведомстве подчеркнули, что для полноценной реализации принятого Радой закона о трансплантации необходимо принять дополнительные меры

Для полноценной реализации принятого Верховной Радой закона о трансплантации необходимо принять дополнительные меры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что в течение 20 лет в этом направлении не происходило значительных сдвигов: не покупалось современное оборудование, врачи-трансплантологи не проходили тренинги и обучение, не создавались информационные системы или реестр доноров и реципиентов, нормативные подзаконные акты для урегулирования большинства вопросов, в частности - о качестве и безопасности процессов и работы учреждений охраны здоровья, задействованных в процессе трансплантации.

В Минздраве отметили, что еще до принятия закона были сделаны первые шаги для того, чтобы можно было проводить операции по трансплантации.

В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день уже урегулированы вопросы констатации смерти головного мозга, утверждены должностные инструкции трансплант-координаторов и начата реализация пилотного проекта по изменению механизма финансирования оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов. Кроме того, продолжается работа по организации работы национального реестра доноров, внедрение программ подготовки трансплант-координаторов и имплементации положений Директивы ЕС по трансплантации ткани и клеток к национальным нормативно-правовым актам.

В Минздраве подчеркнули, что развитие трансплантации в Украине является одним из приоритетов деятельности министерства.

17 мая Верховная Рада разрешила трансплантацию органов умерших.