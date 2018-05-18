Политика КАРТА Украинская армия отбила у сепаратистов еще один населенный пункт Донбасса

2018-05-18 08:41 789

По данным штаба ООС, с начала апреля боевики незаконных вооруженных формирований с периодичностью два раза в неделю прибывали в село Пивденное Донецкой области, устраивали так называемые проверки местного населения на лояльность к украинской власти и демонстративно показывали свое присутствие в регионе.

В штабе Операции объединенных сил (ранее АТО) сообщили, что украинские военные освободили от пророссийских сепаратистов еще один населенный пункт Донбасса. В частности, речь идет о селе Пивденное Донецкой области.

"Командование Объединенных сил сообщает об улучшении тактического положения обороны наших войск на горловском направлении. Спланированные, подготовленные и реализованные действия разведывательной роты (24-й бригады) позволили обеспечить безопасность жителям населенного пункта Пивденное (Чигири)", – говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

В штабе ООС отмечают, что в первых числах апреля боевики активизировались в населенном пункте Пивденное. Незаконные вооруженные формирования с периодичностью два раза в неделю прибывали в этот населенный пункт "с целью проверки местного населения на лояльность к украинской власти и демонстрационного показа своего присутствия в селе".

В ответ на это, на основе предложений начальника разведки 24-й бригады, был разработан план о взятии под контроль украинскими военными н. п. Пивденное.

"Подразделения бригады вышли на восточные окраины н. п. Пивденное. Во время выполнения I этапа (взятия н. п. Пивденное под свой контроль) потерь личного состава бригада не понесла. Потери противника составили: безвозвратная - 1, санитарная – 1", - добавили в штабе ООС.

Отмечается, что начиная с 8 мая боевики периодически обстреливают подразделения 24-й бригады, которые находятся на огневых позициях, пытаясь вытеснить их из н. п. Пивденное.

В Минобороны Украины информацию о возобновлении ВСУ контроля над Пивденным пока не комментировали.

Напомним, в феврале ВСУ вернули контроль над селом Катериновка в Луганской области, которое находится на линии разграничения. А в конце января Генштаб сообщал, что украинская армии вернула контроль над селом Новоалександровка.