Политика Режим Путина затребовал немедленно освободить арестованного в Киеве Вышинского

2018-05-18 10:43 476

В министерстве иностранных дел РФ осудили арест руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене.

"В России решительно осуждают подобные репрессивные действия в отношении журналиста, который всегда честно и добросовестно выполнял свой профессиональный долг", - говорится в заявлении МИД РФ.

В российском министерстве требуют "немедленного освобождения" Кирилла Вышинского и призывают другие страны обратить внимание на "правовой беспредел и борьбу с инакомыслием".

При этом российские дипломаты почему-то забывают о невероятном правовом беспределе, который творится в путинской России.

Напомним, в данное время в РФ незаконно и по надуманным обвинениям удерживается украинский журналист Роман Сущенко. У его адвоката Марка Фейгина отняли лицензию, фактически лишив Сущенко главного защитника в юридическом поле.

Кроме того, за решетку в РФ незаконно уже брошены украинские граждане Сенцов и Кольченко.

ЗАДЕРЖАННОГО В КИЕВЕ ГЛАВУ РИА-НОВОСТИ ВЫШИНСКОГО ВЫВЕЗЛИ В ХЕРСОН

Напомним, 15 мая СБУ проводила обыски в офисе "РИА Новости Украина". Позже ГПУ показала, что в офисе нашли большие суммы денег, георгиевские ленты и карты так называемой "Новороссии".

У АВАКОВА ПРЕДЛОЖИЛИ ОБМЕНЯТЬ ГЛАВУ РИА НОВОСТИ НА ЖУРНАЛИСТА СУЩЕНКО

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене. Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию. По делу о госизмене Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

ОБЫСК СБУ В РИА-НОВОСТИ: ЗАДЕРЖАЛИ ВЫШИНСКОГО ПО ДЕЛУ О ГОСИЗМЕНЕ