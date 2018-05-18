Политика Режим Путина затребовал немедленно освободить арестованного в Киеве Вышинского

2018-05-18 10:43 476

В министерстве иностранных дел РФ осудили арест руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. 

"В России решительно осуждают подобные репрессивные действия в отношении журналиста, который всегда честно и добросовестно выполнял свой профессиональный долг", - говорится в заявлении МИД РФ.

В российском министерстве требуют "немедленного освобождения" Кирилла Вышинского и призывают другие страны обратить внимание на "правовой беспредел и борьбу с инакомыслием".

При этом российские дипломаты почему-то забывают о невероятном правовом беспределе, который творится в путинской России.

Напомним, в данное время в РФ незаконно и по надуманным обвинениям удерживается украинский журналист Роман Сущенко. У его адвоката Марка Фейгина отняли лицензию, фактически лишив Сущенко главного защитника в юридическом поле.

Кроме того, за решетку  в РФ незаконно уже брошены украинские граждане Сенцов и Кольченко. 

ЗАДЕРЖАННОГО В КИЕВЕ ГЛАВУ РИА-НОВОСТИ ВЫШИНСКОГО ВЫВЕЗЛИ В ХЕРСОН

Напомним, 15 мая СБУ проводила обыски в офисе "РИА Новости Украина". Позже ГПУ показала, что  в офисе нашли большие суммы денег, георгиевские ленты и карты так называемой "Новороссии".

У АВАКОВА ПРЕДЛОЖИЛИ ОБМЕНЯТЬ ГЛАВУ РИА НОВОСТИ НА ЖУРНАЛИСТА СУЩЕНКО

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене. Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию. По делу о госизмене Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

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Политика

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КАРТА Украинская армия отбила у сепаратистов еще один населенный пункт Донбасса 2018-05-18 08:41 789
Руководителя РИА Новости-Украина арестовали на два месяца 2018-05-17 20:00 1522
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