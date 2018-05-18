Курьезы фото + видео Победительница Евровидения-2018 Нетта исполнила с премьером Израиля "танец курицы"

2018-05-18 14:15 439

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с победительницей Евровидения-2018 Неттой Барзилай исполнили "танец курицы" - элемент из номера артистки, прославивший ее на весь мир.

Видео было опубликовано на Twitter-странице Benjamin Netanyahu.

Известно, что на Евровидении Барзилай выступила с композицией Toy, изначально названной букмекерами фаворитом. В итоге песня принесла ей победу.

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На видео также показан визит израильской певицы к политику и его супруге Саре. Обоих артистка обучила ключевому движению из ее танца.

"Как весело встретить Нетту Барзилай в Иерусалиме! Нетта, мы все любим вас, вы заставили страну гордиться собой", - отметил Нетаньяху в комментарии.

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