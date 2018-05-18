Политика В ОБСЕ назвали единственный способ закончить войну на Донбассе

2018-05-18 13:14 572

Как заявила во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене и.о. заместителя главы Миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс, главным показателем завершения конфликта на востоке Украины является вывод Россией вооруженных сил с оккупированной территории в Донецкой и Луганской областей.

"Этот конфликт будет разрешен только тогда, когда Россия примет решение о выводе своих войск с территории Украины и позволит развернуть настоящие силы международной безопасности", - заявила американский дипломат.

Она отметила, что создать условия для мирного урегулирования способны также миротворческие силы под мандатом ООН. "Это смягчит страдания миллионов людей, которые страдают от конфликта", - подчеркнула представитель США.

По ее словам, миротворцы отвечали бы за безопасность в зоне конфликта, а также осуществляли надзор за размещением тяжелого оружия. Кроме того, миротворческая миссия должна была бы установить контроль над российско-украинской границей, недоступной украинскому правительству. "Только после этого создались бы условия для проведения местных выборов, а также полной имплементации других политических шагов, предусмотренных Минскими соглашениями", - отметила представитель США.

В то же время, американский дипломат обратила внимание на незаконную оккупацию Россией Крыма и попытки соединить полуостров с российским берегом.

"Соединенные Штаты осуждают открытие моста, соединяющего Россию с Крымом без согласия украинского правительства. Мост представляет собой не только попытку России закрепить незаконный захват и оккупацию Крыма, но также препятствует судоходству и доставке товаров к людям в Украине", - подчеркнула представитель США.