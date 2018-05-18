Новый украинский лоукостер начнет выполнять первые рейсы на следующей неделе

Новый украинский лоукостер SkyUp получил сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.
Как сообщает avianews со ссылкой на пресс-службу компании, полеты начнутся ориентировочно на следующей неделе.
На первом этапе SkyUp будет использовать два 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее летали в Malaysia Airlines.
Сейчас эти авиалайнеры проходят перекраску в Братиславе и Стамбуле. Им уже присвоены украинские регистрационные номера UR-SQA и UR-SQB. Позже компания пополнит парк 149-местным Boeing 737-700.
На первом этапе SkyUp будет выполнять чартерные международные рейсы для туроператора Join UP, владельцы которого значатся конечными бенефициарами нового авиаперевозчика.
Позже компания приступит к выполнению внутренних полетов по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса, которые будут осуществляться по лоукост концепции.