Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня по всей Украине ожидаются дожди с грозами

2018-05-18 10:11 505

Сегодня, 18 мая, практически по всей территории Украины пройдут кратковременные дожди и грозы.

Как говорится в свежем прогнозе погоды украинского Гидрометеоцентра, температура воздуха днем поднимется не выше +25°C.

В западных областях пройдут дожди с грозами, температура составит +16°C...+18°C.На севере и в центре также тпрогнозируют дожди с грозами, температура поднимется до +24°C.

На востоке ожидается аналогичная погода, температура воздуха прогреется до +25°C. На юге и в Крыму также будут дожди. Температура составит +23°C...+25°C.

В Киеве в пятницу пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура поднимется до +21°C... +23°C.