Украина фото Тяжелая артиллерия сепаратистов ударила по Троицкому, есть погибшие и раненые

2018-05-18 11:12 412

Сегодня в пресс-центре Операции объединенных сил сообщили трагические новости. Минувшей ночью сепаратисты Донбасса из тяжелой артиллерии обстреляли  жилые кварталы поселка Троицкое в Луганской области.

В результате погибли мирные жители. Есть раненные.

Отмечается, что сепаратисты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое около двух часов ночи.

УКРАИНСКАЯ АРМИЯ ОТБИЛА У СЕПАРАТИСТОВ ЕЩЕ ОДИН НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ДОНБАССА

"Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, два мирных жителя Троицкого погибли и двое ранены. На место происшествия прибыли спасатели и бригада медицинской помощи.

Еще по теме

Беспилотники ОБСЕ зафиксировали большие колонны грузовиков и БМП сепаратистов

2018-05-08 20:50 2109

Сепаратисты Донбасса задержали патруль миссии ОБСЕ в районе Дебальцево

2018-05-07 13:14 1273

Боевики снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

2018-04-29 13:00 2658

КАРТА Обострение в зоне АТО: 76 обстрелов позиций ВСУ, ранены 11 украинских солдат

2018-04-26 10:42 1621

Еще новости в разделе "Украина"

Новый украинский лоукостер начнет выполнять первые рейсы на следующей неделе

2018-05-18 12:45 72

В Киеве до 20 мая закроют станции метро - Почтовая, Крещатик, Майдан, Олимпийская и Дворец спорта

2018-05-18 11:44 401

фото Тяжелая артиллерия сепаратистов ударила по Троицкому, есть погибшие и раненые

2018-05-18 11:12 412

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня по всей Украине ожидаются дожди с грозами

2018-05-18 10:11 502
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Новый украинский лоукостер начнет выполнять первые рейсы на следующей неделе 2018-05-18 12:45 72
В Киеве до 20 мая закроют станции метро - Почтовая, Крещатик, Майдан, Олимпийская и Дворец спорта 2018-05-18 11:44 401
фото Тяжелая артиллерия сепаратистов ударила по Троицкому, есть погибшие и раненые 2018-05-18 11:12 412
КАРТА Прогноз погоды: Сегодня по всей Украине ожидаются дожди с грозами 2018-05-18 10:11 502

Лента

12:45 Новый украинский лоукостер начнет выполнять первые рейсы на следующей неделе
видео 12:13 Первый трейлер "Пункт назначения: Свадьба" - в ролях Киану Ривз и Вайнона Райдер
11:44 В Киеве до 20 мая закроют станции метро - Почтовая, Крещатик, Майдан, Олимпийская и Дворец спорта
фото 11:12 Тяжелая артиллерия сепаратистов ударила по Троицкому, есть погибшие и раненые
10:43 Режим Путина затребовал немедленно освободить арестованного в Киеве Вышинского
КАРТА 10:11 Прогноз погоды: Сегодня по всей Украине ожидаются дожди с грозами
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:42 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:10 В Украине рекордное число заболевших корью - Минздрав срочно шлет вакцину в регионы
КАРТА 08:41 Украинская армия отбила у сепаратистов еще один населенный пункт Донбасса
ВАЖНО! 08:09 Ввоз авто на еврономерах в Украину усложнили: новые правила