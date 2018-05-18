Сегодня в пресс-центре Операции объединенных сил сообщили трагические новости. Минувшей ночью сепаратисты Донбасса из тяжелой артиллерии обстреляли жилые кварталы поселка Троицкое в Луганской области.
В результате погибли мирные жители. Есть раненные.
Отмечается, что сепаратисты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое около двух часов ночи.
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"Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, два мирных жителя Троицкого погибли и двое ранены. На место происшествия прибыли спасатели и бригада медицинской помощи.