Украина фото Тяжелая артиллерия сепаратистов ударила по Троицкому, есть погибшие и раненые

2018-05-18 11:12 412

Сегодня в пресс-центре Операции объединенных сил сообщили трагические новости. Минувшей ночью сепаратисты Донбасса из тяжелой артиллерии обстреляли жилые кварталы поселка Троицкое в Луганской области.

В результате погибли мирные жители. Есть раненные.

Отмечается, что сепаратисты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое около двух часов ночи.

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"Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, два мирных жителя Троицкого погибли и двое ранены. На место происшествия прибыли спасатели и бригада медицинской помощи.