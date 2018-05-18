Политика Отношения Северной и Южной Кореи под угрозой из-за военных учений США

2018-05-18 14:43 370

Глава северокорейского Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон заявил, что диалог с властями Республики Корея может быть прерван.

"Пока серьезная ситуация, которая привела к приостановке диалога на высоком уровне между Севером и Югом, не будет решена, никогда не будет просто снова сесть лицом к лицу с представителями нынешнего режима Южной Кореи", — цитирует Ли Сон Гвона   Chosun Ilbo.

ФОТО: ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ КНДР И ЮЖНОЙ КОРЕИ НА ДЕМАРКАЦИОННОЙ ЛИНИИ

По его словам, будущее межкорейского диалога зависит от того, как будут действовать власти Республики Корея.

Ранее в КНДР отменили встречу с властями Южной Кореей. Причиной стало недовольство северокорейской стороны военными учениями, которые проводят США и Республика Корея. Также позднее Ким Чен Ын созвал военную комиссию партии впервые за два года.

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