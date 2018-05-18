фото-видео видео Страшные тайны Уитни Хьюстон: Трейлер фильма о культовой певице со сложной судьбой

2018-05-18 15:16 307

Вышел первый трейлер киноленты о культовой американской поп- и соул-исполнительнице Уитни Хьюстон режиссера Кевина Макдональда.

Известно, что в фильме будут раскрыты новые подробности из жизни певицы. В работе над картиной использовался уникальный материал - архивные видеозаписи, интервью с близкими певицы, а также неизданные песни.

Лента уже была представлена во время Каннского кинофестиваля. Премьера фильма на широком экране ожидается 6 июля.

Напомним, одна из наиболее успешных певиц в истории американского шоубиза - Уитни Хьюстон скончалась в 2012 году. Одной из причин смерти было названо употребление кокаина. Невзирая на мировое признание и популярность, жизнь Хьюстон сложно назвать простой. С ранних лет и даже на пике своей славы она переживала тяжелые моменты с личной жизни, подвергалась насилию и сталкивалась с непониманием близких.