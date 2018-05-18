Курьезы фото В США тяжелый военный вертолет случайно сбросил на школу ящики с патронами

2018-05-18 15:45 252

Как сообщает американский  телеканал KTSM, сегодня в США тяжелый военный вертолет CH-53 случайно сбросил на школу ящик с боеприпасами.

Курьезный инцидент произошел в городе Эль-Пасо в штате Техас. Ящик проломил крышу начальной школы Паркланд.

Никто не пострадал, потому что учебное заведение в это время не работало.

Боеприпасы были быстро собраны сотрудниками полиции и переданы военной базе Форт Блисс, откуда вылетел вертолет. Военные принесли свои извинения и пообещали установить причину произошедшего.

К слову, многоцелевой десантно-транспортный вертолёт CH-53 способен перевозить грузы весом до 13,6 тонн в кабине или 9 тонн на подвеске. Потому военные часто используют его для оперативной переброски негабаритной техники и боеприпасов.

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