Как сообщает американский телеканал KTSM, сегодня в США тяжелый военный вертолет CH-53 случайно сбросил на школу ящик с боеприпасами.
Курьезный инцидент произошел в городе Эль-Пасо в штате Техас. Ящик проломил крышу начальной школы Паркланд.
Никто не пострадал, потому что учебное заведение в это время не работало.
Боеприпасы были быстро собраны сотрудниками полиции и переданы военной базе Форт Блисс, откуда вылетел вертолет. Военные принесли свои извинения и пообещали установить причину произошедшего.
К слову, многоцелевой десантно-транспортный вертолёт CH-53 способен перевозить грузы весом до 13,6 тонн в кабине или 9 тонн на подвеске. Потому военные часто используют его для оперативной переброски негабаритной техники и боеприпасов.