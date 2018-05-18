Политика Польша добивается в Совбезе ООН ввода миротворцев на Донбасс

2018-05-18 14:02 473

Президент Польши Анджей Дуда во время заседания Совета безопасности ООН попросил о введении миротворцев на Донбасс в зону конфликта с поддерживаемыми Россией сепаратистами и вдоль границы с Россией.

"Мы выступаем за размещение миротворческой миссии ООН. Во-первых, эти силы должны быть размещены вдоль международно признанного границы Украины с Россией. Я также отмечаю, что в случае, если это произойдет, эти силы должны быть дислоцированы по всей территории, которая сейчас находится в руках сепаратистов", - заявил Дуда во время выступления на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Напомним, в мае Польша председательствует в Совбезе ООН. Как президент Совета безопасности в этом месяце представитель Польши в ООН может вынести предложение Варшавы на дебаты. В то же время, это предложение может быть ветировано Россией, выступающей против размещения вооруженных миротворцев ООН на границе с Украиной.

В то же время, Россия, которая подала в Совет безопасности ООН предложение о силах организации на Донбассе, добивается, чтобы эти силы дислоцировались только вблизи линии контакта в местах, где работают наблюдатели ОБСЕ, и имели задачу только охранять этих наблюдателей. Украина и ее западные союзники отвергли такие ограничения и настаивают, что эти силы должны работать на всей неподконтрольной Украине территории Донбасса, включая неконтролируемый сейчас участок российско-украинской границы, и иметь широкий миротворческий мандат.