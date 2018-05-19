Детали Новинский готов организовать прямые переговоры между Киевом, Москвой и Донбассом для урегулирования конфликта

2018-05-19 10:00 154

 

Только такие переговоры смогут продвинуть решение конфликта, уверен он

Масштабная международная конференция "Опыт балканских стран в мирном урегулировании конфликтов" состоялась 18 мая в Загребе. Мероприятие с участием трёх десятков политиков, дипломатов, экспертов из Хорватии, Черногории, Сербии, Македонии, Австрии и Украины провёл Фонд Украинской политики при поддержке народного депутата Вадима Новинского, передает телеканал "112 Украина".

Впервые на таком уровне состоялось детальное обсуждение того, какие достижения и ошибки балканских стран в деле урегулирования конфликтов на территории бывшей Югославии могут быть полезны для прекращения войны на Донбассе.

Балканские участники охотно делились выученными на своём горьком опыте уроками, главным из которых является убеждённость в необходимости компромиссов и взаимных уступок для выхода из спирали кровопролития. Особое внимание в ходе дискуссии было уделено опыту международных миротворческих миссий на Балканах как инструменту разрешения конфликтов.

"Никто не решит за украинцев нашу проблему, никакие внешние силы не могут обеспечить мир на Донбассе. Только политическая воля тех, кто готов взять на себя смелость без оглядки на рейтинги двигать дело мира, способна остановить кровопролитие. Плюс необходим прямой диалог со всеми участниками конфликта, который в той же Хорватии в итоге обеспечил устойчивый мир", - заявил Вадим Новинский по итогам конференции.

"Не менее важный урок Балкан состоит в том, что затягивание с решением конфликта очень осложняет его урегулирование. С каждым годом пребывания конфликта в замороженном состоянии вернуться к нормальной мирной жизни будет все труднее".

Кроме того, Новинский подчеркнул, что готов на себя взять личную ответственность за организацию прямого диалога как с Москвой, так и с Донецком и Луганском, если это необходимо для прекращения кровопролития на украинской земле. И первое, о чем стоит говорить, это о развёртывании на Донбассе эффективной международной миротворческой миссии, которая уже в этом году остановила бы боевые действия в регионе.

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