Мир Россия требует личной встречи со Скрипалем

2018-05-19 11:30 677

 

По словам российского посла, если Сергей Скрипаль не нуждается в услугах российской стороны, он должен об этом сказать сам. На данный момент у России нет даже доказательств того, что он жив.

Россия настаивает на личном контакте с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, а если он не хочет контактировать с представителем Москвы, то должен сказать об этом сам. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, сообщает в пятницу, 18 мая, Интерфакс.

"Да, понятно (что мы настаиваем на личных контактах. - ред.), это предусмотрено Венской конвенцией 1963 года. И человек должен сказать это лично. Сегодня никто не слышал его голоса, никто не видел его фотографий, никто не знает, в каком состоянии он находится, и поэтому в соответствии с конвенцией мы должны убедиться, что этот человек жив, что у него все в порядке, и тогда, если он скажет, что ему не нужны наши услуги, то мы закрываем эту историю", - сказал Яковенко.

По его словам, основная проблема - отсутствие доступа к Скрипалю.

"Мы должны услышать от него лично, какое решение он примет", - добавил российский дипломат.

Как сообщалось, 18 мая Сергея Скрипаля выписали из больницы. В Национальной службе здравоохранения Англии заявили, что экс-разведчик поправился и чувствует себя достаточно хорошо.

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