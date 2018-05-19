Украина В Украине вновь планируют поднять тарифы

2018-05-19 11:00 779

 

«Укрэнерго» предлагает новый тариф в 2018 году на уровне 5,694 коп./кВт∙ч.

Основная составляющая изменения тарифа лежит в графе расходов на оплату труда вместе с начислениями +0,52 коп./кВт∙ч в тарифе компании. Это позволит увеличить зарплату работникам компании в среднем на 30%, — сообщает пресс-служба.

«90% общей суммы будут направлены на повышение зарплаты рабочих и инженеров направлений эксплуатации сети, оперативно-диспетчерского управления и ИТ. Повышение зарплат предусмотрено Отраслевым соглашением, а также законом о Государственном бюджете Украины на 2018 год», — отметил финансовый директор ГП «НЭК «Укрэнерго» Сергей Ермак.

Кроме того, «Укрэнерго» предлагает увеличить расходы на юридические услуги на 20 млн грн. Эти средства будут направлены, в частности, на юридическое сопровождение в сфере международного права для обеспечения иска о возмещении стоимости утраченного имущества и компенсации убытков «Укрэнерго» в результате оккупации Россией АР Крым.

Среди прочего, проект структуры тарифа предусматривает расходы на Госэнергонадзор во втором полугодии 2018 года. Для этого в структуру тарифа были заложены расходы в сумме 137,9 млн грн. Доля тарифа «Укрэнерго» составит всего 2,7% от стоимости электроэнергии, за которую непосредственно платит потребитель.

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