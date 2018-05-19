Украина Розенко рассказал о возможности нового повышения минималки

2018-05-19 14:00 334

 

Вице-премьер Павел Розенко убежден, что реально поднять в этом году минимальную зарплату до 4200 гривень

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

«В законе о государственном бюджете четко написано, что правительство по итогам первого квартала должно определиться по дальнейшему повышению минимальной заработной платы до 4200 грн. Мы ждем, в том числе, системного доклада Министерства финансов и прогнозов на завершение этого года. Я убежден, что мы обязаны сделать все, чтобы в 2018 году реализовать инициативу по поводу повышения минимальной зарплаты до 4200 гривень», — заявил Розенко.

По его словам, рост экономики, появление новых рабочих мест создадут условия для повышения минимальной зарплаты.

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