Украина Сегодня в Украине отмечают День Европы: история и значение праздника

2018-05-19 15:00 166

 

Сегодня, 19 мая, украинцы празднуют День Европы, который появился в нашей стране 15 лет назад и отмечается каждую третью субботу мая. Українські Новини расскажут об истории и значении данного праздника.

В 2003 году Указом Президента Леонида Кучмы был учрежден День Европы. Праздник обозначил стремления Украины вступить в Европейский союз.

На данный момент уже полтора десятка лет в больших городах Украины проходят различные празднования, посвященные Дню Европы: конкурсные программы, развлекательные, образовательные мероприятия. Кроме того, День Европы имеет значение единства всех наций на континенте.

Однако Украина отмечает праздник не вместе со всеми европейскими странами, а немного позже. Ведь Международный день Европы отмечается 9 мая.

Основателем праздника можно назвать министра иностранных дел Франции Роберта Шумана. Он в 1950 году 9 мая выступил с инициативой создать первое сообщество стран Европы, которое объединяло бы промышленности Франции и Германии. Целью инициативы стало предотвращение новых войн.

Предложение Шумана было воспринято позитивно и одобрено, благодаря чему образовалось Европейское объединение угля и стали. Такое объединение пошло на благо экономики европейских стран.

Спустя некоторое время приняли единые символы Совета Европы, а официальной датой Дня Европы для всех стран членов ЕС объявили 9 мая.

С тех пор в странах ЕС ежегодно проводятся празднования, посвященные Дню Европы, и приуроченные к нему образовательные мероприятия, концерты, выставки и т.д.

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